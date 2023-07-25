بعد 11 إصابة.. ديالى تستبعد انتشار النزفية

شفق نيوز/ اكد المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاثنين، السيطرة على مرض "الحمى النزفية"، مستبعدة انتقال الإحصائيات المخيفة في الجنوب الى المحافظة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام محمد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 11 إصابة في محافظة ديالى خلال الأشهر السبع من العام الحالي احصائية غير مخيفة وتحت السيطرة مقارنة بالمحافظات الجنوبية"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحصين الوقائية ساهمت بانخفاض وإبعاد الإصابات عن المحافظة رغم طبيعتها الزراعية واشتهارها بتربية الحيوانات في عموم الوحدات الادارية".

واضافت، أن "اجراءاتنا تسير بنجاح وفاعلية ولا مخاوف من تفشي مرض الحمى النزفية في ظل التعاون المثالي للجهات والدوائر المعنية ومربي الحيوانات بشكل خاص".

يذكر أن ديالى سجلت خلال العام الحالي 11 إصابة بالحمى النزفية بينها حالة وفاة لشخص عسكري أصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي فيها.

و"الحمى النزفية" مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.