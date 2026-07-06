بعد 11 ساعة.. الدفاع المدني يخمد حريق الظلال في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، صباح الاثنين، السيطرة على الحريق الذي اندلع في شارع الظلال بالعاصمة بغداد، بعد عمليات إخماد استمرت 11 ساعة، فيما أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص.

وذكر مصدر في الدفاع المدني، لوكالة شفق نيوز، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت في بناية متخذة لخزن الدراجات والأصباغ والزيوت ومادة (الثنر) بشكل كامل، وتواصل حالياً تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأضاف المصدر، أن الحصيلة النهائية للحادث سجلت إصابة ثلاثة من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني أثناء عمليات الإخماد، إلى جانب إصابة ثلاثة عمال برضوض بعد قفزهم من أعلى البناية خلال اندلاع الحريق.