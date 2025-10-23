بعد 10 أيام.. ترجيحات بالعثور على جثمان حسين الجياشي الغارق في دجلة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بالعثور على جثة شاب في نهر دجلة، يرجح أن تكون للشاب حسين الجياشي، الغريق منذ 10 أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الشرطة النهرية تمكنت من العثور على جثة في نهر دجلة يرجح أنها تعود الى الشاب الغريق من أهل السماوة حسين الجياشي".

ولفت المصدر إلى أنه "تم انتشال الجثة ونقلها إلى الطب العدلي لغرض فحصها والتأكد من عائديتها".

وتعرض الشاب حسين الجياشي، وهو من أهالي السماوة، للغرق في نهر دجلة ببغداد، قبل 10 أيام، حيث قدم إلى العاصمة من أجل البحث عن فرصة عمل.

وكان حسين عائداً من عمله قرب نهر دجلة فقرر رفقة أصدقائه السباحة في النهر من أجل تخفيف التعب، إلا أنه غرق أثناء السباحة ولم يتمكن أصدقائه وفرق الإنقاذ من إنقاذه.

وأثناء عملية البحث عن جثمان حسين الجياشي في النهر، تمكنت فرق الشرطة النهرية وغواصيها من انتشال عدة جثث أخرى، يصل عددها حسب شهود عيان إلى أربعة جثث، الأمر الذي أثار استغراب الشارع العراقي من مأساوية الحادثة.