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بعد يوم من إغلاقه ..إعادة فتح طريق المقدادية – خانقين بتطمينات حكومية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-16T06:58:55+0000
بعد يوم من إغلاقه ..إعادة فتح طريق المقدادية – خانقين بتطمينات حكومية

شفق نيوز/ اعلن حشد الدفاع في ديالى، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريق المقدادية – خانقين بعد يوم من اغلاقها احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم منذ أكثر من 8 سنوات بعد تطمينات حكومية بتضمين طلباتهم في الموازنة.

وقال مصدر في حشد أئمة البقيع التابع لوزارة الدفاع لوكالة شفق إن "متظاهري حشد الدفاع وانصاره اعادوا فتح طريق المقدادية – خانقين ورفعوا خيام الاعتصام وانسحبوا من مواقع الاحتجاجات بعد تطمينات حكومية وامنية بتضمين رواتبهم بقانون الموازنة القادم".

وأضاف المصدر أن "وفدا أمنيا وحكوميا وعد حشد الدفاع بدفع رواتبهم فور إقرار الموازنة المقبلة بعد ضمهم رسميا"، مبينا ان "التظاهرات إنسانية ومشروعة وتطالب بمصادر العيش لآلاف المنتسبين المضحين خلال مواجهة أخطر جبهات الإرهاب في اطراف المقدادية القريبة من تلال حمرين".

وقطع منتسبو وأنصار حشد الدفاع. أمس الاثنين، طريق المقدادية - خانقين عند جسر "الهارونية" جنوب شرقي المقدادية احتجاجا على تأخر رواتبهم منذ عام 2014.

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات او قناصة عناصر (داعش) بسبب قربهم من معاقل وأوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية قرب تلال حمرين الساخنة.

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