بعد يوم من إعادة فتحه.. إغلاق طريق السكراب بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني إعادة اغلاق طريق مرور شاحنات الحديد المستهلك (السكراب) بين حدود طوز خرماتو وكفري بعد يوم من إعادة فتحه.

وأغلق الطريق قبل أربعة أيام من قبل قوات الجيش وأعيد فتحه أمس استجابة لمطالب إنسانية من سائقي الشاحنات والعاملين في قضاء كفري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوات الجيش أغلقت طريقاً يربط الطوز وكفري وهو ممر لمرور شاحنات السكراب نحو ساحات يعاد فيها تحميل الحديد الى محافظة السليمانية".

وأشار المصدر؛ إلى أن إغلاق الطريق أضر بمئات العاملين من سكان كفري فيما بين أن سبب الإغلاق أوامر أمنية عليا أغلقت جميع طرق شاحنات السكراب عند حدود ديالى -بغداد وصولا إلى طوز خورماتو ومن ثم كوردستان.

وفي وقت سابق تظاهر العشرات من السائقين والعمال في قضاء كفري التابع لوحدة كرميان الكوردستانية بين حدود كفري وطوز خرماتو احتجاجا على منع قوات الأمن مرور شاحنات "السكراب" نحو كوردستان قرب نقطة تفتيش "كاريز" في منطقة قوره شاي الحدودية بين كفري وطوز خرماتو.

وطالب المحتجون قوات الجيش بالسماح لشاحنات السكراب بالمرور وإنقاذ الأسر والسائقين من كوارث معيشية وقطع ارزاق لا بديل عنها.