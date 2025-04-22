بعد يوم من توقيفه.. الإفراج عن محافظ كركوك السابق بكفالة مالية

شفق نيوز/ أفرجت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، عن رئيس التحالف العربي محافظ كركوك السابق والعضو الحالي بمجلس المحافظة، راكان سعيد الجبوري من السجن، بكفالة مالية، وذلك بعد يوم على توقيفه.

وكان مصدر مطّلع، أفاد أمس الاثنين، بتوقيف الجبوري، في العاصمة بغداد، على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بإحداث ضرر بالمال العام.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز أن توقيف الجبوري جاء بناءً على إجراءات قانونية تتعلق بمخالفات يُشتبه بارتكابها خلال فترة توليه المنصب، مشيراً إلى أن التوقيف يستمر لثلاثة أيام لحين انتهاء التحقيق، وأن القضايا الموجهة إليه "قابلة للتكفيل".

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهم الموجهة، إلا أن المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه."

ويُعد راكان سعيد الجبوري من الشخصيات السياسية البارزة في محافظة كركوك، وقد شغل منصب المحافظ خلال مرحلة حساسة شهدت تحديات أمنية وإدارية.