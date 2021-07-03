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بعد يوم من تعرضه لعمل تخريبي.. إعادة خط لنقل الكهرباء في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T19:48:30+0000
بعد يوم من تعرضه لعمل تخريبي.. إعادة خط لنقل الكهرباء في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، يوم السبت، عن إعادة الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل جهد 400 ك.ف الى الخدمة.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الخطوط في نينوى تمكن من اعادة الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل جهد٤٠٠ ك.ف الى الخدمة وبوقت قياسي جدا في محافظة نينوى والذي طالته ايدي الخبث والإرهاب بعمل تخريبي مساء يوم امس الجمعة بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بسقوط البرج المرقم (٢٨) تحديداً في منطقة الدرناج غرب محافظة نينوى".

واوضحت أن "العمل التخريبي ادى الى تحديد احمال المنظومة في المحافظة وضعف في ساعات التجهيز والاستقرارية".

وتابعت، "على الفور سارعت الملاكات الهندسية والفنية من ملاكات شركتنا قسم خطوط نينوى وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر واعادة تسليك الخط وتم اعادته للعمل بوقت قياسي خدمة للصالح العام".

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