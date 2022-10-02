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بعد يوم من التظاهرات .. بغداد تستيقظ على ازدحامات مرورية خانقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T05:07:04+0000
بعد يوم من التظاهرات .. بغداد تستيقظ على ازدحامات مرورية خانقة

شفق نيوز/ استفاقت العاصمة بغداد صبيحة هذا اليوم الأحد على ازدحامات مرورية خانقة جراء استمرار السلطات الأمنية في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية على خلفية إحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين في العراق.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الموظفين والمواطنين يعانون من استمرار الاختناقات المرورية بسبب عدم فتح كل الطرق والجسور التي أُغلقت من اجل التظاهرات حيث تشهد مناطق وتقاطعات العاصمة بطء في حركة السير وإزدحامات شديدة كالاتي :

- تقاطع الشعب صليح مزدحم.

- جسر ملعب الشعب القادم من الحبيبة مزدحم.

- سيطرة جسر الجادرية مزدحمة والاختناق تصل إلى الطريق التجاري في منطقة السيدية.

- جسر الصرافية باتجاه تقاطع الوزيرية مزدحم للغاية.

- سريع محمد القاسم باتجاه دخول الكرادة مزدحم جدا.

- طريق الكرادة مغلق بسبب اعمال صيانة.

- من النسور الى جامع ام الطبول سالك.

- ازدحام مستمر من جامع ام الطبول باتجاه العلاوي.

- سريع الدورة مزدحم من محطة لولوة بغداد الى بغداد الجديده.

- نفق باب المعظم مزدحم.

- شارع المطار مزدحم وطوابير السيارات ممتدة للخروج بحي العامل.

- سريع الدورة مزدحم باتجاه معسكر الرشيد.

- جسر زيونه من شارع الربيعي الازدحام متوسط الشدة.

- تقاطع القادسية باتجاه جسر الجادرية بالمنطقة القريبة من جزيرة الاعراس مزدحم.

هذا وأعادت القوات الامنية فتح جسر الطابقين امام حركة المركبات.

وكان قائد عمليات بغداد قد أعلن مساء أمس المباشرة بفتح الطرق التي تم إغلاقها أثناء التظاهرات باستثناء جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة.

وانطلقت صباح يوم أمس تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية استذكاراً لتظاهرات تشرين التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 2019.

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