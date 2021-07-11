بعد يوم من اغتيال زميلهم.. محامو البصرة يطالبون بـ"حصر السلاح" خلال وقفة تضامنية

شفق نيوز / نظم جمع من محامي البصرة، اليوم الأحد، وقفة تضامنية للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد يوم من اغتيال زميل لهم بهجوم مسلح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محامي البصرة تضامنوا مع زميلهم "الشهيد" وطالبوا بحماية المواطنين العراقيين عبر لجم السلاح المنفلت وحصره بيد السلطات.

وكان نائب نقيب المحامين في محافظة البصرة عبد الرضا العطار، قد أوضح أمس، أن حادث قتل المحامي حيدر ناجي الموسوي من سكنة البصرة، كان نتيجة خلاف بين عمه وعدد من الأشخاص الذين لديهم مبالغ مالية بذمة عم المجني عليه.

من جانبها، أدانت نقابة المحامين العراقيين، جريمة اغتيال المحامي الموسوي، موضحة أنه اغتيل إثر إطلاق سراح موكله بكفالة، الموقوف لدى الجهات الأمنية.