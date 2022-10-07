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بعد يوم من اعلان الربط الاردني.. "ثقب" بأنبوب الغاز الايراني يقطع الطاقة عن بغداد 6 ساعات

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-07T15:43:31+0000
بعد يوم من اعلان الربط الاردني.. "ثقب" بأنبوب الغاز الايراني يقطع الطاقة عن بغداد 6 ساعات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، باطفاء الكهرباء عن بغداد 6 ساعات بسبب "ثقب" بأنبوب الغاز الإيراني.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نلفت عناية المواطنين الى وجود (خلل لدى الجانب الايراني بأنبوب الغاز الناقل الى العراق للمنطقة الوسطى، وهو عبارة عن وجود ثقب ادى الى تسرب الغاز بمقطع جزئي)، وسيتم بموجبه توقف امدادات الغاز من الساعة ١٢ ليلاً من اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة صباح غد السبت ،لغرض إجراء الصيانة اللازمة ومعاودة ضخ الغاز".

واوضحت الوزارة ان "توقف امدادات الغاز نتيجة هذا الخلل المؤقت سيتسبب بتحديد احمال المنظومة وفقدان ما يقارب 4500 ميكا واط ،الامر الذي سيأثر على تجهيز الكهرباء لمحافظة بغداد لمدة (6 ساعات فقط ) ريثما تنتهي اعمال الصيانة".

وامس الخميس، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان خط الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل الخدمة، في حزيران القادم، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج".

وأضاف "مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق".

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