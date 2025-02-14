بعد يوم كامل من البحث.. العثور على جثة شاب انتحر في مياه شط العرب (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرقة الغواصين التابعة لشرطة محافظة البصرة، يوم الجمعة، من العثور على جثة شاب انتحر بعد يوم من البحث المتواصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "الجثة عثرت عليها صباح اليوم الجمعة، بعد يوم كامل من البحث المتواصل".

وأضاف المراسل، أن "المنتحر هو شاب من مواليد 2001 ألقى بنفسه من أعلى جسر خالد في منطقة التنومة في البصرة".

يذكر أن مصدراً محلياً في محافظة البصرة أفاد وكالة شفق نيوز، مساء يوم أمس الخميس، بأن شاباً أقدم على الانتحار من أعلى جسر خالد على شط العرب في منطقة التنومة.