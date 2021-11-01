سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T07:55:42+0000
بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت السلطات الحكومية العراقية، اليوم الاثنين، الزام المسافرين العراقيين بابراز شهادة اللقاح الدولية الخاصة بفيروس كورونا والمسحة السالبة، وذلك بعد يومين من قرار سابق قضى بالتريث في هذا الامر.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي، وردت إلى وكالة شفق نيوز، إنها تلزم المسافرين العراقيين الى خارج العراق بابراز شهادة اللقاح الدولية بالاضافة الى المسحة السالبة ابتداءً من تاريخ 22 تشرين الثاني 2021.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية قد أعلنت في 29 تشرين الاول الحالي، التريث باعتماد الشهادة الدولية للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق الى إشعار آخر.

 ووفقاً للقرار الجديد، يتوجب على جميع المسافرين المغادرين من العراق الى الخارج والقادمين إليه أن يبرزوا شهادة التلقيح الدولية فضلا عن فحص  "تفاعل البوليميراز المتسلسل" أو ما يعرف بفحص الـ "PRC" للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

 

 

related

صور.. العراق يتسلم رسمياً اول دفعة من لقاح كورونا

Date: 2021-03-01 23:32:52
صور.. العراق يتسلم رسمياً اول دفعة من لقاح كورونا

ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

Date: 2021-04-06 11:00:23
ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

Date: 2021-02-26 10:25:21
حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

بدء عملية التلقيح من فيروس كورونا في العراق

Date: 2021-03-02 09:47:50
بدء عملية التلقيح من فيروس كورونا في العراق

العراق بين أقل دول العالم تعاطياً مع لقاح كورونا

Date: 2021-07-01 06:19:41
العراق بين أقل دول العالم تعاطياً مع لقاح كورونا

العراق يقر استخدام لقاحين بشكل طارئ لمواجهة كورونا

Date: 2021-01-19 09:49:58
العراق يقر استخدام لقاحين بشكل طارئ لمواجهة كورونا

مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

Date: 2021-02-28 20:50:15
مقتدى الصدر يتهم الحكومة العراقية بالتقصير ويحذر من فساد بلقاح كورونا

بريطانيا تزف خبراً للعراقيين يخص فيروس كورونا

Date: 2020-09-13 19:22:49
بريطانيا تزف خبراً للعراقيين يخص فيروس كورونا