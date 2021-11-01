بعد يومين من التريث.. العراق يلزم مسافريه بابراز شهادة اللقاح والمسحة (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت السلطات الحكومية العراقية، اليوم الاثنين، الزام المسافرين العراقيين بابراز شهادة اللقاح الدولية الخاصة بفيروس كورونا والمسحة السالبة، وذلك بعد يومين من قرار سابق قضى بالتريث في هذا الامر.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي، وردت إلى وكالة شفق نيوز، إنها تلزم المسافرين العراقيين الى خارج العراق بابراز شهادة اللقاح الدولية بالاضافة الى المسحة السالبة ابتداءً من تاريخ 22 تشرين الثاني 2021.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية قد أعلنت في 29 تشرين الاول الحالي، التريث باعتماد الشهادة الدولية للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق الى إشعار آخر.

ووفقاً للقرار الجديد، يتوجب على جميع المسافرين المغادرين من العراق الى الخارج والقادمين إليه أن يبرزوا شهادة التلقيح الدولية فضلا عن فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" أو ما يعرف بفحص الـ "PRC" للتأكد من سلامتهم من الفيروس.