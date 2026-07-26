بعد يومين من البحث.. انتشال جثة العميد الركن فيصل جواد من نهر دجلة في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر محلي، صباح اليوم الأحد، بأن مفارز النجدة النهرية عثرت على جثمان العميد الركن فيصل جواد كاظم في نهر دجلة، بعد يومين من تعرضه للغرق أثناء السباحة في ناحية جديدة الشط بمحافظة ديالى.

من جانبها قالت قيادة شرطة محافظة ديالى في بيان، إن الجهود المشتركة مع مفارز غواصين الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بغداد الكرخ "أثمرت" بالعثور على جثمان الضباط وانتشاله، مشيرةً إلى، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة، تمهيداً لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وكان قائد فرقة المشاة الآلية العشرين، اللواء الركن حسين مصطاف سهيل، قد وجّه في وقت سابق بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم فرق الإنقاذ والبحث للوصول إلى جثمان الضابط.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء يوم الجمعة الماضي، بأن آمر اللواء 103 في الفرقة 25 بالجيش العراقي، العميد الركن فيصل الخفاجي، كان قد استأجر مزرعة تقع على نهر دجلة ضمن منطقة القصيرين في ديالى برفقة عائلته. وبحسب إفادة زوجته، فإنه نزل للسباحة في النهر وشاهدته يغطس في الماء للمرة الأخيرة قبل أن يختفي، ولم تقدم شكوى ضد أي شخص