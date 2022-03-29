سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد يومين من اقتحامه.. الديمقراطي الكوردستاني يقرر هدم مقره في بغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-29T11:01:40+0000
بعد يومين من اقتحامه.. الديمقراطي الكوردستاني يقرر هدم مقره في بغداد (صور)

 شفق نيوز/ قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، هدم مقره في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد يومين على اقتحامه واضرام النار فيه من قبل محتجين.

وأظهرت صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، الآت مخصصة لهدم المباني وهي تقوم بازالة مبنى مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الكائن في منطقة الكرادة وسط  بغداد، في وقت أشار مصدر أمني للوكالة إلى أن قوة أمنية رافقت فريق العمل الذي يقوم بهدم المبنى.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، ليلة الاحد، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط بغداد.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وبشدة "الاساءة للمرجعية الدينية"، وأكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

كما أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.

وعلى اثر حادثة اقتحام المقر وحرقه، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعزل قائد الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية اللواء ظافر المحمداوي من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم.

 

related

3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم في العراق

Date: 2020-08-20 11:22:03
3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم في العراق

انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في العراق

Date: 2021-08-15 13:09:58
انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في العراق

نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

Date: 2021-11-15 07:46:01
نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

تلاميذ أول محافظة عراقية يتوجهون إلى مدارسهم في ازمة كورونا

Date: 2020-05-30 11:01:48
تلاميذ أول محافظة عراقية يتوجهون إلى مدارسهم في ازمة كورونا

كورونا العراق.. ارتفاع كبير بالوفيات والإصابات

Date: 2021-06-14 13:27:00
كورونا العراق.. ارتفاع كبير بالوفيات والإصابات

العراق يسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا بلغ 2968 إصابة اليوم

Date: 2020-07-29 13:20:47
العراق يسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا بلغ 2968 إصابة اليوم

شفق نيوز تنشر نتائج امتحانات السادس الإعدادي

Date: 2020-10-07 09:07:48
شفق نيوز تنشر نتائج امتحانات السادس الإعدادي

بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

Date: 2021-12-05 14:21:45
بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة