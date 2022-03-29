بعد يومين من اقتحامه.. الديمقراطي الكوردستاني يقرر هدم مقره في بغداد (صور)

شفق نيوز/ قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، هدم مقره في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد يومين على اقتحامه واضرام النار فيه من قبل محتجين.

وأظهرت صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، الآت مخصصة لهدم المباني وهي تقوم بازالة مبنى مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الكائن في منطقة الكرادة وسط بغداد، في وقت أشار مصدر أمني للوكالة إلى أن قوة أمنية رافقت فريق العمل الذي يقوم بهدم المبنى.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، ليلة الاحد، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط بغداد.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وبشدة "الاساءة للمرجعية الدينية"، وأكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

كما أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.

وعلى اثر حادثة اقتحام المقر وحرقه، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعزل قائد الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية اللواء ظافر المحمداوي من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم.