بعد يومين على زيارة السوداني.. أربع تغييرات إدارية في أمانة بغداد (وثائق)

شفق نيوز / أجرى أمين بغداد وكالة، عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، تغييرات كبيرة في المناصب الإدارية العليا في الأمانة.

وكلف كاظم، بحسب كتب رسمية تلقتها وكالة شفق نيوز "ليث قاسم حميد، مدير عام دائرة المتنزهات والتشجير، بإدارة دائرة المشاريع إضافة إلى مهامه"، فضلاً عن تكليف "باسم شلش سلطان مدير عام المديرية الإدارية والمالية، بإدارة المديرية العامة للحراسات والأمن، إضافة إلى مهامه لحين تعيين البديل".

هذا وكلف أمين بغداد، أيضاً: "أحمد خوام خيون، مدير عام دائرة بلدية الرصافة، بإدارة دائرة بلدية الأعظمية، إضافة إلى مهام عمله"، وكذلك "رعد ضياء نعمان، مدير عام دائرة العقارات، بإدارة الدائرة القانونية، إضافة إلى مهام عمله".

وتأتي هذه التغييرات، بعد يومين على إجراء رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترؤسه اجتماعاً حضره المديرون العموميون في الأمانة، والدوائر البلدية في بغداد.

وشخص السوداني خلال زيارته إلى أمانة العاصمة، قصوراً في الجانب الخدمي، وحاجة المواطن إلى خدمات أساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وغيرها الكثير.