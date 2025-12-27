بعد أيام من قتل والده.. انتحار نجل مدير الموارد المائية الأسبق في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار نجل مدير الموارد المائية الاسبق في ديالى، بعد قتله لوالده قبل أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نجل مدير الموارد المائية الاسبق في ديالى هاشم زيني التميمي، انتحر بعد ايام من قتله لوالده".

وأضاف أن "الشاب انتحر بواسطة شنق نفسه في منزل جده بمنطقة العمرانية، باطراف المقدادية شمال شرقي ديالى"، مبينا انه "يعاني من مشاكل نفسية".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد يوم الأحد الماضي، بمقتل مدير الموارد المائية الأسبق في المحافظة على يد نجله.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "مدير الموارد المائية الأسبق في ديالى هاشم زيني التميمي قُتل على يد نجله في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة".

وأشار المصدر إلى أن "ابنه الجاني يعاني من أمراض ومشاكل نفسية".