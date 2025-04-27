بعد "أيام غبارية".. غروب هادئ على ضفاف الفرات في الأنبار (صور)

شفق نيوز/ بعد عواصف غبارية وطقس مضطرب شهدته محافظة الأنبار ومعظم المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، انعكست بشكل سلبي على العديد من الممارسات اليومية للمواطنين، تبددت الأجواء الترابية وعادت الحياة إلى طبيعتها مجدداً.

عدسة وكالة شفق نيوز رافقت راعي أغنام وهي ترعى في ناحية حصيبة الشرقية، وعلى ضفاف نهر الفرات كانت الشمس تميل إلى الغروب في مشهد جاء مغايراً تماماً للأيام المغبرة التي مضت.

بدت المشاهد التي التقطتها عدستنا كلوحة طبيعية جمعت الماء والمراعي والأغنام وصفاء الجو، حتى أنها تبعث الأمل بأن لا تعود العواصف الغبارية مجدداً وتعكر الأجواء.

ومع اقتراب الشمس من المغيب مضت الأغنام بخطوات متثاقلة نحو الحظائر، معلنة نهاية يوم آخر من حياة الريف الأصيل.

مشهد بسيط، لكنه عميق يعكس استمرار نمط الحياة التقليدية في تلك البقاع رغم تغيّرات العصر، ويحكي عن العلاقة العتيقة بين الإنسان، والأرض، والنهر، علاقة تواصلت عبر الأجيال وما زالت تنبض بجمالهاحتىاليوم.