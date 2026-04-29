بعد وقفة احتجاجية.. انطلاق أولى قوافل حجاج نينوى براً نحو عرعر

شفق نيوز- نينوى

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى قوافل حجاج نينوى براً من مدينة الموصل باتجاه منفذ عرعر، بعد احتجاجات شهدتها المحافظة على آلية نقل الحجاج، وسط وعود حكومية بحسم الملف قريباً.

وقال مدير مكتب هيئة الحج والعمرة في نينوى خليل شريف، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث قوافل غادرت الموصل ضمن أولى وجبات الحج، وعلى متنها عوائل الشهداء.

وأضاف أن القوافل تقل 149 حاجاً وحاجة، وستواصل مسيرها براً إلى منفذ عرعر، قبل نقلهم جواً إلى الديار المقدسة.

وأشار شريف إلى أن المكتب على تواصل مع الجهات المعنية في بغداد، التي وعدت بإعلان آلية نهائية لنقل حجاج نينوى خلال اليوم أو غد، مع تطمينات بإيجاد حلول تسهم في تسهيل الإجراءات.

كما اعلنت قيادة عمليات نينوى تأمينها تفويج وتهيئة مراكز أستقبال قوافل الحجاج بخطط ساندة من مركز الموصل وصولاً الى منفذ عرعر الحدودي.

وكان عدد من الحجاج قد نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحج والعمرة في الموصل، اعتراضاً على تأخر موعد التفويج وتعديل مساره من السفر البري المباشر إلى نظام مرحلي عبر منفذ عرعر ثم جواً إلى جدة، مطالبين بالالتزام بالجدولة السابقة لما لذلك من تأثير على مدة بقائهم خلال موسم الحج.

وفي يوم السبت الماضي، (25 نيسان الجاري)، انطلقت أولى قوافل الحجاج العراقيين من محافظات عدة، وسط إجراءات خدمية وأمنية واسعة لتأمين تفويجهم إلى الديار المقدسة.

وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي قد أكد في وقت سابق أن موسم الحج الحالي سيكون عبر التفويج البري فقط، مشيراً إلى استكمال جميع المتطلبات الخاصة بالموسم.