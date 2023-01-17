بعد وفرة الأمطار.. صلاح الدين تعد خطة لبناء 6 سدود تخزينية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، إعداد خطة لبناء 6 سدود تخزينية بعد موجات الأمطار الغزيرة وتعزيز الخزين المائي للمحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في المحافظة بسام عبد الواحد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم مخاطبة وزارة الموارد المائية لإنشاء 6 سدود لتخزين المياه بعد الأمطار الغزيرة وتوفر مقومات انشاء السدود".

وأكد عبد الواحد، "استكمال الدراسات والمخططات واحالتها الى وزارة الموارد المائية للبت بها والموافقة عليها لتعزيز خزين المياه في المحافظة".

الى ذلك اعلن مصدر حكومي عزم وزارة الموارد المائية على تأهيل وإحياء سد (الباصوني) في صلاح الدين وهو سد متقادم ومهمل منذ سنوات طويلة.

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سد الباصوني يعد خزينا مهما للمياه والسيول في حال احيائه وتعزيز الثروة المائية للمحافظة"، مشيرا الى ان "فريقاً وزارياً مختصاً استكمل إجراءات الكشف الميداني والدراسات واحالتها الى الجهات المختصة في الوزارة".

ولم تعانِ صلاح الدين من أي أزمات مائية بسبب محاذاتها الكاملة لنهر دجلة على مر مواسم الصيهود أي شح المياه خلال الاعوام الماضية ةبعكس معظم المحافظات الاخرى.

وشهد العراق هطول أمطار غزيرة في الأيام الماضية، عززت الخزين المائي في العديد من السدود، فيما اسهمت السيول القادمة من دول الجوار في رفع مستوى مياه عدد من الأنهار التي تتغذى على مياه السيول.