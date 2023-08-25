بعد وفاة والده.. مصرع شقيقة وابنة وزير النفط العراقي بحادث مروع (تحديث)

شفق نيوز / لقيت شقيقة وابنة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مصرعهما بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الديوانية، وذلك أثناء عودتهم من دفن والدهم.

وجاء في بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة وفاة شقيقة وكريمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، إثر حادث سير مؤسف".

وبحسب البيان، تقدم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بهذا المُصاب بـ"التعزية والمواساة".

إلى ذلك، كشف مصدر محلي، عن تفاصيل حادث السير المروع على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، لافتاً إلى أن العجلة الأولى "لاندكروز" (جكسارة) مصفحة فحص حكومي تابعة إلى موكب وزير النفط".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سائق العجلة منتسب ضمن موكب الوزير، توفي وهو من مواليد تولد1982 البصرة، وكان بصحبته بالعجلة أثناء الحادث المتوفين والمصابين كل من:

1- المتوفي تولد 1986 عمله حماية ضمن موكب وزير النفط يسكن البصرة قضاء الزبير.

2- المتوفاة (ابنة الوزير) تولد 1987 تسكن البصرة، عملها موظفة في شركة نفط البصرة.

3- المتوفاة تولد 1965 عملها ربة بيت تسكن البصرة (شقيقة الوزير).

4- المصابة تولد 1967 شقيقة وزير النفط، تسكن البصرة راقدة حاليا في مستشفى الديوانية العام.

وأشار المصدر، إلى أن "العجلة الثانية هينو هالف (نصف لوري) المرقمه 8421 بصرة، سائقها تولد 1973 يسكن البصرة قضاء أبو الخصيب المطيحة"، لافتا إلى أن "سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على العجلة الأولى نوع (لاندكروز) بنسبة 100٪".