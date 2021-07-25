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بعد وفاة والدته.. شاب ذي قاري يحطم جهازا طبيا قيمته 30 ألف دولار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-25T13:28:12+0000
بعد وفاة والدته.. شاب ذي قاري يحطم جهازا طبيا قيمته 30 ألف دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، بقيام شاب بتحطيم جهاز طبي قيمته عشرات الملايين من الدنانير بسبب وفاة والدته داخل المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من اهالي المحافظة قام بتحطيم جهاز داخل المستشفى التركي وسط مدينة الناصرية تبلغ قيمته 30 ألف دولار، بعدما تم إبلاغه بوفاة والدته".

وبين أن "قوة أمنية قامت باحتجاز الشاب، فيما بادرت صحة المحافظة بتحريك شكوى قضائية ضده على الفور".

وتابع المصدر، أن "ذوي الشاب المعتقل حضروا للمستشفى وطلبوا كتابا من دائرة الصحة في المحافظة لغرض مفاتحة الشركة المصنعة للجهاز من أجل توريد جهاز جديد على أن يتحملوا التكاليف كافة، مقابل تنازل الدائرة مستقبلا عن الشكوى القضائية المقامة ضد ابنهم".

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