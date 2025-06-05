بعد وفاة الطفل أيمن.. ديالى تطلق حملة موسعة لمكافحة الكلاب السائبة

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية بعقوبة في محافظة ديالى، يوم الخميس، انطلاق حملة موسعة لمكافحة الكلاب السائبة، وذلك عقب وفاة طفل متأثراً بعضة كلب.

وذكرت القائممقامية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحملة تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم، بتوجيه مباشر من محافظ ديالى عدنان الشمري، في إطار الحفاظ على السلامة العامة والحد من المخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات على المواطنين.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الحملة ستبدأ في مناطق غرب بعقوبة باستخدام الطلق الخرطوش، على أن تتبعها المرحلة الثانية التي ستعتمد على استخدام الحبوب.

وفي وقت سابق من اليوم، توفي الطفل أيمن حسين، البالغ من العمر 11 عاماً، في إحدى مستشفيات ديالى، بعد نحو شهر من تعرضه لعضة كلب.

وقال مصدر مقرب من عائلة الطفل لوكالة شفق نيوز، إن "أيمن توفي بعد نحو 15 يوماً من رقوده في المستشفى، ووفاته سريرياً نتيجة إصابته بداء الكلب ووصول الفيروس إلى دماغه".

وأضاف أن "أيمن تعرض لهجوم من كلاب سائبة في بعقوبة يوم 5 أيار الماضي، وأُصيب بداء الكلب، وتدهورت حالته الصحية قبل أن يُنقل إلى المستشفى في 25 أيار".