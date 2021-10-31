بعد وعود من الكاظمي.. المحتجون يعيدون فتح طريق حيوي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، مساء الاحد، باعادة فتح طريق بعقوبة - بلدروز الحيوي بعد اغلاقه من قبل محتجين اعتصموا بالطريق للمطالبة بكشف قتلة ضابط شرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قبيلة عتبة التي قطعت طريق بعقوبة – بلدروز ، ( 30 كم شرق بعقوبة)، منذ الصباح الباكر، انسحبت من الاعتصام، مساء اليوم، واعادت فتح الطريق بعد وعود قدمت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأوضح المصدر، أن المحتجين تلقوا وعودا من الكاظمي باعادة فتح التحقيق بحادثة اغتيال المقدم سرمد جامل العتبي احد منتسبي شرطة الطوارئ الذي اغتاله مسلحون مع منتسب اخر في نقطة تفتيش باطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن "ذوي الضابط المغدور رفضوا تسويف حادثة الاغتيال الى عمل ارهابي، بعيداً عن الحقيقة وطمس حقوقهم في القصاص من قتلة الضابط".

يذكر ان قبيلة عتبة نظمت عدة تظاهرات في ديالى وبغداد ووجهت رسالة إلى رئيس الوزراء تطالبه فيها بكشف قتلة الضابط سرمد العتبي وتقديم الجناة للعدالة، مشيرين إلى أن قضية قتله سوفت على أنها "هجوم لداعش".