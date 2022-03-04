بعد وعد بتلبية المطالب.. إنهاء اعتصامات أغلقت حقلاً نفطياً جنوبي العراق لأسبوعين

شفق نيوز/ أعلن معتصمو حقل الگطيعة النفطي غربي محافظة ذي قار، يوم الجمعة، إنهاء اعتصامهم الذي امتد لأكثر من أسبوعين بعد وعود بتحقيق مطالبهم.

وذكر محمد عفريت البدري (أحد المعتصمين)، لوكالة شفق نيوز، أن "المطالب التي تقدم بها المعتصمون أمام حقل الگطيعة النفطي غرب مدينة الناصرية، تمت الموافقة عليها جميعاً"، لافتاً إلى أن "الحقل سيعود إلى العمل من يوم غد السبت".

وأضاف البدري، أن "أهم الأمور التي تمت الموافقة عليها هي إنشاء مستشفى لأهالي المنطقة، وماء إسالة وتعبيد طرق وبناء مدراس وإنارة الطرقات المحيطة بالقرية".

وأشار إلى أن "إدارة الحقل وافقت على تخصيص ألف 1000 درجة وظيفية لأهالي المنطقة، يتم توزيعها على شكل دفعات تبدأ الدفعة الأولى بـ250 درجة، ثم 400 درجة بعد الشهر الرابع، وهكذا حتى يتم استيفاء جميع الدرجات المخصصة لهم".

وأقدم متظاهرون من عشائر "البدور" يوم (17 شباط 2022) على إغلاق حقل (الگطيعة) النفطي غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، للمطالبة بتوفير الوظائف لهم في الحقل النفطي الواقع ضمن جغرافية سُكناهم.

ويوم (19 شباط 2022)، أرسلت وزارة الداخلية العراقية، قوات أمنية كبيرة تابعة لأفواج المغاوير من العاصمة بغداد، إلى حقل الگطيعة النفطي، الذي حاصرته عشائر البدور، لتعزيز الحماية فيه.

وعلى إثر ذلك، اضطرت إدارة شركة نفط ذي قار، يوم (25 شباط 2022)، إلى إيقاف العمل في محطة عزل غاز الناصرية، وإيقاف عمليات الإنتاج النفطي فيها، وذلك بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم، نظراً لاستمرار حالة المنع والمضايقات وحجم الضغوط التي تمارس من قبل المعتصمين.