بعد وصول جرعات استرازينيكا.. الصحة تمنح الأولوية لفئتين بتلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، يوم الخميس، عن منح الأولوية لمنتسبي الوزارة المحالين على التقاعد، والتدريسيين في المؤسسات الصحية، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التميمي وجه بإعطاء الاولوية في توزيع اللقاح الى المتقاعدين من منتسبي وزارة الصحة اسوة بملاكات وزارة الصحة المستمرين بالخدمة.

وأضاف أن الاساتذة المنسبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الصحية، أيضاً ستكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح لدورهم بتقديم الخدمات الى المواطنين طيلة فترة خدماتهم بالمؤسسات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق اليوم، وصول وجبة جديدة من لقاح كورونا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس قد وصلت الى مطار بغداد الدولي".

من جهتها أعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا من نوع أسترازينيكا (AstraZeneca) عبر مرفق كوفاكس.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي)، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الاساسي للتوصيل.

ووصل لقاح أسترازينيكا الذي تم تصنيعه في معهد أس كي – بايو في كوريا الجنوبية، الخميس 25 آذار 2021، وتم تسلمه في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، رفقة فريق من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وتسلم العراق بشكل رسمي من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار الجاري، وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.