"بعد وصفه المالكي بالخرف".. محافظ ذي قار المقال ينفي البصمة الصوتية

شفق نيوز/ نفى محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي، يوم الأحد، الحديث المنسوب إليه في البصمة الصوتية المسربة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التسجيل "مفبرك" وهناك من يحاول زرع الفتنة.

وذكر الإبراهيمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مقطعاً صوتياً تم نسبه زيفاً إلينا، ونود أن نؤكد أن هذا المقطع هو مفبرك ومحض تلفيق، والهدف منه واضح وهو زعزعة الأمن والاستقرار، وإحداث شرخ بين الحكومة المحلية وقادة الإطار التنسيقي".

وأكد، أن "هذا التصرف لا يعدو كونه محاولة لزرع الفوضى وزعزعة الثقة، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ولن نسمح لأي جهة كانت بالمساس بعلاقاتنا المؤسسية، وسنظل ملتزمين بالحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الاستقرار في المحافظة".

ودعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأكاذيب، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تستهدف بث الفتن بين أبناء البلد الواحد، وندعو الجميع إلى توخي الدقة في نشر المعلومات والتأكد من صحتها قبل تداولها".

وكان تسريب صوتي منسوب إلى محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي، قال فيه إن "بديل مرتضى الإبراهيمي هو مرتضى الإبراهيمي نفسه كما تحدث عمار الحكيم زعيم ائتلاف تيار الحكمة الذي ننتمي إليه"، فيما هاجم بذات التسريب الصوتي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واصفا اياه بالشخص "الخرف" وأن تصريحاته لم يعد يؤخذ بها، كما عرج على القضاء الإداري وبأنه في أيدي "تيار الحكمة".