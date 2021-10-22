بعد ورود معلومات عن شبهات فساد.. إدارة الشطرة تحقق باسعار "أكواخ" الحدائق

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، حيدر غالب، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود فساد مالي بمشروع (الاكواخ) الموزعة على الحدائق الخضراء في القضاء الواقع شمالي المحافظة.

وذكر غالب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "هناك أكثر من مشروعين على موازنة البلدية في القضاء، منها ما يتعلق بالاكواخ والإنارة، وشراء الحاويات. والسبيس، وغيرها من المشاريع المهمة لتطوير القضاء"، مبينا أن إدارته وحين تلقيها "معلومات من المواطنين بوجود شبهات فساد مالي بشأن شراء (الاكواخ)، خاطبت على الفور البلدية لغرض جلب أوليات المشروع للاطلاع عليها، لكن الى الان لم تصلنا الاجابة وتم التأكيد عليها مرة أخرى وتم اخبارنا بأنها مودعة لدى مديرية البلديات في مركز المحافظة".

وأكد، أن "المماطلة في إرسال الأوليات، جعلنا نتخذ قرارا بإيقاف العمل في نصب 33 كوخا في حدائق القضاء بكتاب رسمي، ومنعهم من اكماله، لحين جلب الأوليات والاطلاع عليها وعرضها على المختصين، لبيان حقيقة هل أن سعر الكوخ الواحد 7 ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي ام لا".

وأضاف، أن "تقرير الخبراء الفنيين في حال لم يكن مطابقا لمواصفات المشروع والسعر المخصص لكل كوخ، وأن الأسعار المطروحة في الملف مغالى بها، فإنه سيتم احالة الملف فوراً الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والذين تسببوا بهدر المال العام".