بعد وثيقة الزاملي.. أمين بغداد يكشف عن 60 مشروعاً لتطوير مدينة الصدر

شفق نيوز/ كشف أمين بغداد علاء معن، اليوم الاحد، المضي بتنفيذ 60 مشروعاً لتطوير مدينة الصدر ضمن حملة نهضة بغداد .

وقالت الامانة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "امين بغداد اكد قرب تطوير 34 قطاعاً بمدينة الصدر بعد وصول التخصيصات المالية اللازمة لها ضمن موازنة تنمية الاقاليم الى جانب ١٥ قطاعاً و١٠ شوارع اضافة الى منطقة شقق الحبيبية التي يجري العمل على تطويرها بالاعتماد على ايرادات امانة بغداد الذاتية ".

وتابع بيان الامانة ان "أمينها وجه باعداد جميع الخطط اللازمة لتطوير واقع مدينة الصدر وشرعت برفع التجاوزات والمشوهات ضمن رؤية تتضمن الازالة الطوعية لها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأضاف أن "المواطنين في مدينة الصدر لمسو واقعاً مغايراً لمدينتهم بعد اكمال المرحلة الاولى لتطوير شارع الفلاح وتحقيق نسب انجاز متقدمة بالمرحلة الثانية اضافة الى تطوير عدد كبير من الشوارع المتضررة ومنها شارع صفي الدين الحلي وازالة التجاوزات بشكل طوعي بمنطقة الطالبية من قبل اصحاب محال بيع الادوات الاحتياطية ".

وأشار إلى أن " ملاكات دائرة المشاريع حققت نسب انجاز متقدمة بتطوير ١٥ قطاعاً هي ( ٦٩ و٥٠ و١٦و٣٣و٢٧و٤٧و٥٥أو٢٥و٢و ٣٤ و١٤و٧١و ٧٢و٢٢ و٦١) مع تطوير ٩ شوارع رئيسة ومهمة هي ( شارع الفلاح وشارع العمال وشارع الداخل وشارع الكرامة وشارع الجوادر وشارع السدة وشارع واجهة مستشفى الصدر وشارع ميسان والشوارع الستينية) ".

وبين ان " امانة بغداد احالت للاعلان قطاعات (٢٠ و٢٣و٢٦ و٢٩ و٤ و٥ و٦ و٤٣ و٥١ و٥٦ و٥٧ و٦٣ و٢١و٦٢ و١٧ و٣٥ و٣٦ و١٢ و٦٨ و٦٩ و٢٨ و١١ و٣ و١٣ و٧٠ و٤٠ و١٨ و٣٧ و٤٤ و٧ و١٥ و٣٢ و٣٠ و٢٤) ".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أظهرت وثيقة رفعها النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يطلب منه سحب يد أمين بغداد لعدم تنفيذه ما طلب منه فيما يخص مشروع اعمار مدينة الصدر.