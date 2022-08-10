بعد أوامر إدارية بالجملة.. كهرباء ديالى تستقر على مديرها الجديد (وثيقة)

شفق نيوز / أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية، يوم الأربعاء، إعفاء مدير توزيع كهرباء ديالى طارق خليل الخزرجي وتكليف بديلاً عنه.

وبموجب وثيقة رسمية صادرة عن الشركة، وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، تضمنت "قرار إعفاء طارق خليل إبراهيم الخزرجي، وتعيين معاون مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط المهندس مقداد علي عواد الجوراني، بديلا عنه، دون كشف أسباب الإعفاء".

يشار إلى أن مدير توزيع كهرباء ديالى أعفي من منصبه، في وقت سابق وجرى تكليف عرفان النعيمي بديلا عنه، إلا أن وزارة الكهرباء ألغت القرار وأعادته إلى منصبه.

وكان النائب صلاح زيني التميمي قد اتهم في وقت سابق مديرية توزيع كهرباء ديالى بالفساد، ودعا خلالها وزارة الكهرباء، إلى فتح تحقيقات موسعة بشبهات الفساد.

وعلى خلفية اتهامات الفساد اعتقلت قوة من النزاهة 11 موظفا في مديرية توزيع كهرباء ديالى، بوقت سابق وأخلت سبيلهم بكفالة ضامنة.