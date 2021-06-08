سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد هجوم تركي.. توجيه بعقد اجتماع "عاجل" بشأن مخيم مخمور

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-08T14:14:49+0000
بعد هجوم تركي.. توجيه بعقد اجتماع "عاجل" بشأن مخيم مخمور

شفق نيوز/ وجه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع "عاجل" بشأن مخيم مخمور الذي يضم لاجئين كورد من تركيا بعد تعرضه لهجوم تركي مؤخراً.

جاء ذلك خلال ترؤس الأعرجي اجتماعا، ضم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق، إضافة الى أعضاء اللجنة، وفق بيان صادر عن مستشارية الأمن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن "الاجتماع عقد، من أجل الوقوف على حيثيات وواقع مخيم مخمور الذي يحظى باهتمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية في المخيم، و تبعات استهداف هذا المخيم من قبل تركيا في الخامس من حزيران الحالي".

ووجه الأعرجي، خلال الاجتماع، "بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة الرؤية المناسبة للتعامل مع ملف مخيم مخمور الإنساني، وبحث تطوير المتطلبات الأمنية والخدمية لساكني المخيم".

ويقع المخيم في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى ويقطنه لاجئون كورد من تركيا. وتقول أنقرة إنه تحول إلى إلى معسكر لمسلحي حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد تركيا منذ عقود.

related

عودة عشرات النازحين العراقيين من تركيا

Date: 2019-09-14 12:54:04
عودة عشرات النازحين العراقيين من تركيا

السفير الجنابي يتحدث عن تعرض عراقيين بتركيا لاعتداء وتهديد

Date: 2020-03-02 14:33:37
السفير الجنابي يتحدث عن تعرض عراقيين بتركيا لاعتداء وتهديد

كيف وصلت أغطية مجاري بغداد إلى تركيا؟

Date: 2021-01-09 20:54:14
كيف وصلت أغطية مجاري بغداد إلى تركيا؟

اليونان تكشف احصائية للمهاجرين العراقيين ممن قدموا لأراضيها عبر تركيا في 2019

Date: 2019-09-20 16:52:04
اليونان تكشف احصائية للمهاجرين العراقيين ممن قدموا لأراضيها عبر تركيا في 2019

في زمن كورونا.. تعرّف على شروط دخول العراقيين إلى تركيا

Date: 2020-03-05 20:06:43
في زمن كورونا.. تعرّف على شروط دخول العراقيين إلى تركيا

قرار تركي يقلب حال عائلة عراقية لاجئة كانت على بعد خطوة من كندا

Date: 2021-01-30 16:36:07
قرار تركي يقلب حال عائلة عراقية لاجئة كانت على بعد خطوة من كندا

خارجية العراق توقع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية

Date: 2019-09-21 10:53:00
خارجية العراق توقع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية

العراق يحظر دخول الوافدين من 4 دول جديدة

Date: 2020-03-06 18:15:02
العراق يحظر دخول الوافدين من 4 دول جديدة