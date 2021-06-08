بعد هجوم تركي.. توجيه بعقد اجتماع "عاجل" بشأن مخيم مخمور

شفق نيوز/ وجه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع "عاجل" بشأن مخيم مخمور الذي يضم لاجئين كورد من تركيا بعد تعرضه لهجوم تركي مؤخراً.

جاء ذلك خلال ترؤس الأعرجي اجتماعا، ضم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق، إضافة الى أعضاء اللجنة، وفق بيان صادر عن مستشارية الأمن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن "الاجتماع عقد، من أجل الوقوف على حيثيات وواقع مخيم مخمور الذي يحظى باهتمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية في المخيم، و تبعات استهداف هذا المخيم من قبل تركيا في الخامس من حزيران الحالي".

ووجه الأعرجي، خلال الاجتماع، "بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة الرؤية المناسبة للتعامل مع ملف مخيم مخمور الإنساني، وبحث تطوير المتطلبات الأمنية والخدمية لساكني المخيم".

ويقع المخيم في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى ويقطنه لاجئون كورد من تركيا. وتقول أنقرة إنه تحول إلى إلى معسكر لمسلحي حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد تركيا منذ عقود.