بعد هجومه على رؤساء الحكومات ووزيرين.. لجنة تحقيقية بحق "جبار جودي".. وثيقة

شفق نيوز/ شكلت وزارة الثقافة العراقية، يوم الأربعاء، لجنة تحقيقية بحق نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي بعد هجومه اللاذع على رؤساء الحكومات العراقية (مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي) ووزيري الثقافة والتعليم العالي الحاليين.

وجاء في أمر وزاري موقع من وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة( ایمن نعمت سعيل - المستشار القانوني ) وعضوية (ثامر حامد محمد - مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ) و ( نعمة عبد الرزاق وادي - مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي والجماهيري ) بناء على أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 144 لسنة 1991 المعدل بشأن المخالفات المنسوبة لـ ( جبار جودي ) الموظف في دائرة السينما والمسرح والمفرغ للعمل إلى نقابة الفنانين العراقيين اثناء مشاركته في فعاليات مهرجان بابل للثقافات ، على أن تنجز اللجنة اعمالها خلال (10) أيام اعتبارا من تاريخ صدور الأمر .

يذكر أن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، شن يوم الاحد (20 آذار الجاري)، هجوماً لاذعاً على رؤساء الحكومات العراقية لتنصلهم عن دعم الفن والمسيرة السينمائية.

وقال جودي في كلمة له امام حشد من الحضور في مهرجان "سينما الانيميشن" الذي انطلقت فعالياته بمحافظة بابل اليوم، إن "مصطفى الكاظمي كذاب كبير ومستعرض فيسبوكي" حسب تعبيره، مشيراً إلى أن "حكومته وعدت بدعم النقابة سابقاً، إلا انها تنصلت عن ذلك الوعد".

وأضاف ان "حكومتي عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ساهما باضعاف الدراما، معتبراً أن العبادي رجل بخيل ومعقد ولا ينفذ ما يقوله". وتابع قائلا، "اقسم بشرفي اتحدث عن تجربة شخصية، إنهم كذابين ومنافقين، يدعون الاسلام، وهو منهم براء"، مضيفاً "انهم حرامية درجة اولى" وسط تصفيق الحاضرين".

وقال ايضاً إنه من المعيب أن "نعمل على انشاء مهرجان ولانمتلك الاموال"، متسائلاً "هل العراق لايمتلك الاموال".

واشار إلى أن هؤلاء يصرفون الاموال على فعاليات "تافهة"، مضيفاً "يأتي شخص نصاب وأفاك يعمل مؤتمراً للأمن والدفاع، على سبيل المثال، ويتم صرف له الملايين، ويأتي الى مصرف العراقي للتجارة يسحب 50 مليون".

كما هاجم جودي، وزيري الثقافة والتعليم العالي، واصفا اياهم بأنهم اشخاص "لا يستحون".