بعد هجمات الذئاب والكلاب السائبة.. "نحل جائع" يهاجم قرية شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مواطنون في ذي قار، يوم السبت، بأن "نحلاً جائعاً" تسبب بإصابات للعديد من المواطنين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقال المواطنون لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "النحل هاجم قرية (رگالة) في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وتسبب بإصابات للعديد من المواطنين وخاصة الأطفال".

وطالب الأهالي "السلطات الطبية في القضاء بالتدخل، للضغط على اصحاب المناحل في منطقة البدعة بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لغرض منع تسرب النحل لمناطقهم من خلال توفير الطعام له".

واشاروا إلى ان "النحل بات يزاحم المواطنين بشراسة على شرب تناول قدح الشاي الذي يعتبره النحل احد مصادر غذائه الرئيسة في حال عدم توفر طعام مناسب له، لما يحويه من سكر مذاب في الشاي".

وشهدت مناطق في محافظة ذي قار في صيف العام الماضي وتحديداً في شهر تموز/ يوليو هجمات من الذئاب تسببت بالعديد من الإصابات، وعادت الذئاب في شهر أيلول/ سبتمبر وهاجمت مجدداً المواطنين.

في شهر ايار الماضي شهدت المحافظة هجمات من الكلاب السائبة، لتأتي هجمات النحل وتكمل سلسلة الهجمات.