بعد أن وضع الصدر نهاية مشهد المواجهات .. ملامح الدولة تعود بعد حرب دامت" ليلة ويوم"

شفق نيوز / بعد يوم وليلة من المواجهات المسلحة، عادت مع ظهيرة اليوم الثلاثاء، ملامح الدولة الى الواجهة من جديد مع "غيابها" عن المشهد نتيجة انتشار السلاح والحرب داخل المنطقة الخضراء.

وعند ساحة الطيران وكذلك عند حدود جسر الجمهورية المؤدي الى احدى بوابات المنطقة الخضراء وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز ملامح مظهرين مترادفين.

إذ وثقت الكاميرا تحركا صدرياً جماعياً للخروج من المنطقة الخضراء تلبية لأوامر عليا صدرت من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حدد مدة ساعة لأنصاره للخروج من المنطقة المحصنة، لينهي حالة الصراع المستمر منذ يوم امس، وصباح اليوم، قبل ان يأمر بالانسحاب الشامل "مسلحين ومسالمين"، مهددا في حال عدم الامتثال لأمره بالتبرأ "حتى من التيار وبموقف آخر".

ومع سريان وقت الساعة التي حددها الصدر، بدأت ملامح ظهور الدولة بالقرب من المنطقة الخضراء مع ظهور رجال المرور وكذلك رجال الامن من قيادات عمليات بغداد وهم يعملون على فتح تحريك السيارات في مشهد مروري واضح بعد انتهاء حظر التجوال "القسري" الذي تم فرضه يوم امس ورفعه بمجرد نهاية مؤتمر الصدر ونهاية المعارك.

كما ان القوات الأمنية رفعت الحواجز الكونكريتية عند الجسور وانتشرت في الشوارع لتأمين الطرق ومنع أي خرق امني، فيما قامت كوادر البلدية برفع النفايات بما يمهد لعودة الحياة تدريجيا وظهور ملامح الدولة مجدداً الى ما قبل يوم امس الاثنين.

وباشرت مفارز ودوريات مديرية المرور العامة بازالة الكتل الكونكريتية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد "القطع الماسكة للارض"، وفتح الطرق التي كانت مغلقة.

وذكرت المديرية في بيان أنه "الآن جميع الطرق سالكة امام حركة السير والمرور".