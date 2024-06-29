بعد أن أوردته شفق نيوز.. اليونسكو تؤكد العثور على 5 قنابل في جامع النوري بالموصل

شفق نيوز/ تأكيدا لما نشرته وكالة شفق نيوز، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) العثور على 5 قنابل مخبأة داخل أسوار مسجد النوري التاريخي في مدينة الموصل شمالي العراق.

وأوقفت منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، أعمالها في جامع النوري الكبير - موقع إعلان خلافة تنظيم داعش - وذلك بعد اكتشاف مخلفات حربية تحته بحسب ما ذكره مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تم العثور على 5 عبوات ناسفة كبيرة الحجم، مصممة لإحداث دمار كبير، داخل الجدار الجنوبي لقاعة الصلاة، الثلاثاء.

وذكر البيان: "تم إخفاء هذه العبوات الناسفة داخل جزء أعيد بناؤه خصيصا من الجدار. تم إخطار السلطات العراقية على الفور، وقامت بتأمين المنطقة، وأصبح الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة".

وأضاف أنه "تم إبطال مفعول قنبلة واحدة وإزالتها، بينما تم ربط الأربع الباقية ببعضها البعض وسيتم التخلص منها بشكل من خلال الأيام المقبلة".

وطلبت السلطات العراقية من منظمة اليونسكو وقف جميع عمليات إعادة إعمار مسجد النوري، وإخلاء المجمع بأكمله حتى يتم إبطال مفعول القنابل جميعها، وفقا للبيان.

ويرجح أن القنابل من بقايا حكم تنظيم داعش، الذي دمر المسجد المشهور بمئذنته المائلة التي تعود إلى القرن الثاني عشر، في عام 2017.

وكان مسجد النوري نقطة محورية في جهود الترميم التي تبذلها اليونسكو في العراق منذ عام 2020.