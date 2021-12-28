بعد أن حصد مئات الضحايا بين بغداد وكركوك: المباشرة بتأهيل "طريق الموت"

شفق نيوز/ اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي يوم الثلاثاء، احالة مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد كركوك ضمن محافظة ديالى بطول 174 كيلومتر.

وقضى مئات الاشخاص حتفهم على طريق بغداد - كركوك او ما يعرف بـ"طريق الموت" نتيجة حوادث السير التي تحدث بشكل شبه يومي.

وقال التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاحالة الاولى تتضمن صيانة واكساء الطريق ابتداء من سيطرة الحسينية في بغداد وانتهاء بتقاطع مصطفى جواد، بطول 64 كيلومتر مقسمة مناصفة (ذهاب- واياب)".

وأضاف ان "الإحالة الثانية تتضمن تأهيل الطريق من فلكة مصطفى جواد الى نجانة بطول 80 كيلو متر مقسمة مقطع عظيم – انجانة بطول (30) كم ومقطع خالص – عظيم بطول 50 كيلومتر".

واشار محافظ ديالى الى ان "الاحالة تمت بموجب الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (۲) لسنة ٢٠١٤ والضوابط الملحقة بها والشروط العامة والخاصة للعقد وجداول الكميات والمخططات التفصيلية وتوجيهات المهندس المشرف على العمل".

واوضح التميمي ان "الاحالة الاولى تتضمن تاهيل وصيانة طريق بغداد – كركوك ضمن محافظة ديالى بطول 64 كيلو متر، مقطع بغداد – الخالص بطول (32) كيلومتر ذهاب، مقطع بغداد – الخالص بطول (32) كيلومتر إياب".

وتابع أن "الاحالة الثانية تتضمن "تاهيل وصيانة طريق بغداد –كركوك ضمن محافظة ديالى بطول (110) كيلو متر، مقطع خالص عظيم بطول (50) كيلو متر ذهاب، مقطع عظيم – انجانة بطول (30) كيلومتر ذهاب، مقطع عظيم - انجانة بطول (30) كيلومتر إياب".

وبين التميمي انه "سيتم المباشرة بالعمل من قبل مديرية طرق وجسور ديالى خلال الأيام القليلة المقبلة".