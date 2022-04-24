سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد أن تعرض لهجوم شديد.. الكاظمي يعد النقيب وفنانين بمتابعة احتياجاتهم ومقترحاتهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-24T14:17:06+0000
بعد أن تعرض لهجوم شديد.. الكاظمي يعد النقيب وفنانين بمتابعة احتياجاتهم ومقترحاتهم

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين العراقيين برئاسة نقيب الفنانين جبار جودي ووعد بمتابعة احتياجاتهم ومقترحاتهم.

واستمع الكاظمي خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "إيجاز تقدّم به الفنانون الحاضرون عن واقع الحركة الفنية والدرامية في العراق، وسير ظروفها والمؤثرات والتحديات التي تقف أمام طموحات الفن العراقي وتطويره، وتحول دون أدائه لدوره كاملاً".

واطلع رئيس مجلس الوزراء على "أوضاع الفنانين العراقيين وأحوالهم، وأهمّ مطالبهم، ووعد بمتابعة ما عرضوه من احتياجات ومقترحات تسهم في توفير بيئة تنموية للفن وتعمل على إيصال رسالته السامية في المجتمع العراقي"، وفقاً للبيان.

يذكر أن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، شن يوم الأحد (20 آذار الماضي)، هجوماً لاذعاً على رؤساء الحكومات العراقية لتنصلهم عن دعم الفن والمسيرة السينمائية.

وقال جودي في كلمة له امام حشد من الحضور في مهرجان "سينما الانيميشن" الذي انطلقت فعالياته بمحافظة بابل اليوم، إن "مصطفى الكاظمي كذاب كبير ومستعرض فيسبوكي" حسب تعبيره، مشيراً إلى أن "حكومته وعدت بدعم النقابة سابقاً، إلا انها تنصلت عن ذلك الوعد".

وأضاف ان "حكومتي عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ساهما باضعاف الدراما، معتبراً أن العبادي رجل بخيل ومعقد ولا ينفذ ما يقوله".

وتابع قائلا، "اقسم بشرفي اتحدث عن تجربة شخصية، إنهم كذابين ومنافقين، يدعون الاسلام، وهو منهم براء"، مضيفاً "انهم حرامية درجة اولى" وسط تصفيق الحاضرين".

كما هاجم جودي، وزيري الثقافة والتعليم العالي، واصفا اياهم بأنهم اشخاص "لا يستحون".

وشكلت وزارة الثقافة العراقية، يوم الأربعاء (23 آذار الماضي)، لجنة تحقيقية بحق نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي بعد هجومه اللاذع على رؤساء الحكومات العراقية.

related

الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

Date: 2022-04-05 16:20:13
الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

"فضيحة بابل" تتصاعد.. الكاظمي يلتقي "البريء" ويوجه بسحب يد مسؤولين

Date: 2021-09-24 17:26:54
"فضيحة بابل" تتصاعد.. الكاظمي يلتقي "البريء" ويوجه بسحب يد مسؤولين

الزاملي يطالب الكاظمي بوضع "حلول سريعة" لارتفاع أسعار "الطحين" (وثيقة)

Date: 2022-02-14 09:33:55
الزاملي يطالب الكاظمي بوضع "حلول سريعة" لارتفاع أسعار "الطحين" (وثيقة)

الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

Date: 2020-12-06 14:35:52
الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

بغداد تدفع أموال متضرري الإرهاب في نينوى بـ"التقسيط المريح"

Date: 2021-06-02 20:30:05
بغداد تدفع أموال متضرري الإرهاب في نينوى بـ"التقسيط المريح"

"بتدخل من الكاظمي".. احتواء أزمة صدام مسلح جنوبي العراق

Date: 2021-10-03 14:43:01
"بتدخل من الكاظمي".. احتواء أزمة صدام مسلح جنوبي العراق

الكاظمي يؤكد على التنسيق مع إيران: تأمين الكهرباء أولوية قصوى

Date: 2022-04-10 13:25:43
الكاظمي يؤكد على التنسيق مع إيران: تأمين الكهرباء أولوية قصوى

الكاظمي يشارك بقداس ليلة الميلاد ويستذكر جريمة سيدة النجاة

Date: 2020-12-24 18:17:11
الكاظمي يشارك بقداس ليلة الميلاد ويستذكر جريمة سيدة النجاة