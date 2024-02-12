بعد أن اثارته شفق نيوز.. مجلس ذي قار يفتح ملف مرض "الايدز": العمري يدق ناقوس الخطر

شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن مفاتحة وزارة الصحة الاتحادية لغرض استحداث مختبر تخصصي نوعي يخدم المحافظات الجنوبية في البلد.

وذكر رئيس المجلس عبد الباقي العمري لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس المحافظة فاتح وزارة الصحة من أجل إنشاء مختبر ذي قار التخصصي لفحص الادوية والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى أن "الهدف من استحصال موافقات إنشاء المختبر هو للحصول على أدوية مفحوصة من مناشئ رصينة".

واضاف العمري، أن "غالبية الأدوية التي تدخل المحافظة لم تخضع للفحص بالشكل اللازم "، مبينا أن "المحافظة ستتكفل بتخصيص الأرض والأموال والطاقات البشرية لإنشائه وتشغيله، حيث سيكون المختبر مهما ليس فقط لذي قار بل المحافظات الجنوبية كافة".

من جانب اخر، أكد العمري، ان " المجلس سيعقد اجتماعاً يوم غد برئاسته وعدد من أعضاء المجلس ودائرة صحة ذي قار، فضلا عن ممثلين من قيادة شرطة المحافظة لبحث ملف تفاقم زيادة الإصابات بمرض الإيدز بين أبناء المحافظة"، موضحا أن "السلطات المحلية ملزمة بمتابعة مثل هكذا قضايا خطيرة تمس سلامة المجتمع وصحته".