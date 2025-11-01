بعد نينوى..هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة وقعت بعد ظهر اليوم، وشعر بها سكان مدينة كركوك والمناطق المجاورة"، مبيناً أن "مركز الهزة كان على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وأضاف أن "الهزة لم تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآن، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الدفاع المدني"، مشيراً إلى أن "الفرق المختصة تواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة".

وأوضح المصدر أن "الهزة تأتي ضمن النشاط الزلزالي المعتاد الذي تشهده المنطقة الواقعة على الحدود الفاصلة بين الصفيحتين العربية والإيرانية، والتي تُعد من المناطق النشطة زلزالياً".

وكان مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة داخل الحدود العراقية، شعر بها سكان بعض مناطق غربي محافظة نينوى.