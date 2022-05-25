بعد نينوى.. محافظتان عراقيتان تتخذان إجراءات بشأن القرود

شفق نيوز/ أتخذت محافظتا ذي قار والبصرة جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة بشأن منع وصول جدري القرود تمثلت بعضها بمنع دخول الحيوان، فيما شكلت أخرى لجان لمتابعته في محال بيع هذا الحيوان.

وفي ذي قار، اصدر المستشفى البيطري قراراً بمنع دخول القرود والحيوانات البرية الأخرى الى المحافظة بعد تسجيل إصابة بمرض جدري القرود في دولة قريبة على العراق.

وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لوكالة شفق نيوز، ان " المستشفى البيطري اصدر قراراً بمنع دخول القرود الى المحافظة بعد تسجيل إصابات بجدري القرود في عدد من الدول القريبة للعراق"، لافتا إلى أن "ادارة المستشفى وجهت مربي هذا الحيوان كافة باخضاعه إلى الفحص البيطري حال ظهور علامات المرض عليه".

من جانبها، شكلت محافظة البصرة الاقرب لدول الخليج التي سجلت اصابات بجدري القرود، لجنة لمتابعة انتشار حيوانات القرود في المحافظة.

وذكر مدير المستشفى البيطري في البصرة، رياض محمد لوكالة شفق نيوز، ان " ادارته شكلت لجاناً لغرض زيارة محال بيع الحيوانات ومنها القرود لبيان حملها شهادة فحص او من عدمه".

وبين، ان " المحافظات التي اتخذت اجراءات منع دخول القرود، كان بسبب اسبقية وصول التعليمات الوزارية لهم، ونحن في البصرة اليوم وصلنا كتاب متابعة حيوان القرود في المحافظة".

وأشار إلى ان" المستشفى بانتظار قرار اللجان المشكلة، وسيتم حينها اتخاذ الاجراءات اللازمة".

و أصدرت السلطات الصحية في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، قراراً بمنع دخول "القردة" الى المحافظة بعد تسجيل عدد من دول المنطقة إصابات بمرض "جدري القردة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس ورُصدت حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

ويعد مرض جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيًا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.