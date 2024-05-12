بعد نيلها شهادتها الجامعية.. نادية مراد تدعو الناجيات الإيزيديات إلى "عدم الانطواء" (صور وفيديو)

شفق نيوز/ دعت الناجية الإيزيدية العراقية، الحائزة على جائزة نوبل، نادية مراد، يوم الأحد، النساء الإيزيديات اللاتي تم تحريرهن من تنظيم داعش إلى الاندماج بالمجتمع ومواصلة الدراسة والعمل وعدم الانطواء بسبب ما جرى لهن.

وقال حزني مراد، شقيق نادية، لوكالة شفق نيوز "نادية نالت اليوم شهادة البكالوريوس في الآداب تخصص علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية في واشنطن".

وأكد مراد الذي يقطن في مجمع خاني جنوبي محافظة دهوك، أن "نادية أتمت دراستها على مدى أربع سنوات، على الرغم التحديات الهائلة والاضطهاد الذي عانت منه خلال فترة احتجازها وتعرضها للظلم على يد تنظيم داعش".

وأضاف "نادية بعثت برسالة مهم أثناء الاحتفاء بتخرجها، حيث دعت جميع النساء الإيزيديات اللواتي يعانين وما زلن من آثار نفسية وجسدية جراء الفظائع التي تعرضن لها مع مسلحي داعش، أن لا يبقين مكتوفات الأيدي بل يخرجن إلى المجتمع ويسعين للتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات وأن يواصلن حياتهن بكل طبيعية وإيجابية".

ونادية مراد من بين الناجيات البارزات اللواتي تحررن من براثن مسلحي تنظيم داعش، وشاركت في منتديات دولية لنشر الوعي بحقوق الإيزيديين بعد اجتياح المناطق التي يسكنونها في سنجار عام 2014.

ونالت نادية جائزة نوبل للسلام، كما عينت سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة، تقديراً لجهودها الحثيثة من أجل دعم وتعزيز حقوق أبناء طائفتها.