بعد نقلها لواسط.. إعادة الكلية العسكرية الرابعة إلى ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن رئيس أركان الجيش العراقي أصدر أمرا بإعادة الكلية العسكرية الرابعة إلى مقرها الدائمي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق أول الركن عبد الامير يارالله رئيس أركان الجيش العراقي أصدر أمرا بإعادة الكلية العسكرية الرابعة إلى مقرها الدائمي في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "القرار جاء ، بعدما نقلت مؤقتا إلى محافظة واسط".

وكانت رئاسة أركان الجيش العراقي، وجهت في آب/ أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة لتفتيش الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية مركز محافظة ذي قار وآمرية معسكر النعمانية في محافظة واسط للاطلاع على البنى التحتية والمفاصل الأخرى في الكلية.

وكان مصدر مطلع في محافظة ذي قار، أفاد في 18 حزيران/يونيو 2025، بإكمال الإجراءات لنقل الكلية العسكرية من المحافظة إلى مركز النعمانية بمحافظة واسط.

يذكر أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار تعرضوا لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وأقرت وزارة الدفاع بالحادثة، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وأمر بإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للمتوفين، مؤكداً على ضرورة تحسين ظروف التدريب وتعامل الكوادر مع الطلبة.