سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد نقاشات.. مبعوث اردوغان يعد بزيادة الاطلاقات المائية للعراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-16T11:08:35+0000
بعد نقاشات.. مبعوث اردوغان يعد بزيادة الاطلاقات المائية للعراق

شفق نيوز/ أبدى مبعوث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت، استعداد بلاده بزيادة الاطلاقات المائية الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير مهدي رشيد الحمداني ناقش مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو اليوم، وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق.

وبينت ان النقاشات تمت خلال اجتماع افتراضي عقده الحمداني مع أوروغلو، بحضور المستشار الفني للوزارة ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.

وطالب الحمداني، من الجانب التركي وفق البيان، "إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية".

من جانبه، أبدى المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه استعداده للتعاون مع العراق بـ"الإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الاطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم".

وتم خلال الاجتماع الافتراضي، وفقاً للبيان، الاتفاق بين الجانبين على "ارسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعياً على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق".

related

وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

Date: 2021-05-27 12:19:25
وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

تركيا تعلن استعدادها لتقاسم الضرر المائي مع العراق وفق مبدأ "الصداقة"

Date: 2022-03-03 21:02:58
تركيا تعلن استعدادها لتقاسم الضرر المائي مع العراق وفق مبدأ "الصداقة"

جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

Date: 2021-05-15 13:23:55
جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

Date: 2021-07-13 10:02:58
لجنة الزراعة والري تكشف إيرادات الماء التي يحصل عليها العراق من دول الجوار

البيان الختامي لمؤتمر بغداد المائي.. توصية لدول المصب بدعم العراق

Date: 2022-03-06 18:02:29
البيان الختامي لمؤتمر بغداد المائي.. توصية لدول المصب بدعم العراق

عودة 65 لاجئاً عراقياً من أربع مدن تركية

Date: 2019-12-12 14:36:42
عودة 65 لاجئاً عراقياً من أربع مدن تركية

سيكون أخطر من أليسو.. العراق يحذر من نية تركيا انشاء سد جديد على دجلة

Date: 2021-11-08 18:23:50
سيكون أخطر من أليسو.. العراق يحذر من نية تركيا انشاء سد جديد على دجلة

تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

Date: 2019-05-24 11:21:34
تركيا تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا