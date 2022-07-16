بعد نقاشات.. مبعوث اردوغان يعد بزيادة الاطلاقات المائية للعراق

شفق نيوز/ أبدى مبعوث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت، استعداد بلاده بزيادة الاطلاقات المائية الى العراق خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير مهدي رشيد الحمداني ناقش مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو اليوم، وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق.

وبينت ان النقاشات تمت خلال اجتماع افتراضي عقده الحمداني مع أوروغلو، بحضور المستشار الفني للوزارة ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.

وطالب الحمداني، من الجانب التركي وفق البيان، "إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية".

من جانبه، أبدى المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه استعداده للتعاون مع العراق بـ"الإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الاطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم".

وتم خلال الاجتماع الافتراضي، وفقاً للبيان، الاتفاق بين الجانبين على "ارسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعياً على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق".