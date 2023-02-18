بعد نفوقها جميعاً.. مربي جاموس في أهوار الناصرية ينتحر حرقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بإقدام مربي جاموس على محاولة الانتحار حرقاً، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، بعد نفوق آخر مواشيه نتيجة الأزمة المائية في الاهوار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مربي الجواميس أقدم، اليوم، على الانتحار حرقاً باستخدام مادة البنزين داخل منطقة ايشان گبة في منطقة الاهوار بقضاء الجبايش، جنوبي المحافظة، وذلك بعد نفوق آخر حيوان جاموس لديه، فجر اليوم، نتيجة الازمة المائية الاخيرة، حيث نفقت جميع جواميسه السبعة التي كان يعتاش عليها".

وبين المصدر، أن " تدخل المحيطين به ساهم بانقاذه ونقله للمشفى لغرض العلاج وهو بحالة خطرة حالياً".

وتسهم الأزمة المائية التي يعيشها البلد في التأثير على مناطق الأهوار ، جنوبي العراق، والتي باتت تعاني الجفاف ونفوق المواشي التي يعيش عليها السكان، فيما لجأ الأغلبية منهم الى الهجرة بحثاً عن أمكنة أخرى أكثر توفيرا لمستلزمات الحياة البسيطة.