بعد نزيف حاد .. نجاح ولادة قيصرية معقدة دون استئصال الرحم في كركوك

شفق نيوز- كركوك

حقق فريق طبي متخصص في مستشفى الحويجة العام، يوم الأربعاء، إنجازاً طبياً مهماً، تمثل بإنقاذ حياة مريضة والحفاظ على رحمها من الاستئصال بعد تعرضها لنزف حاد أثناء الولادة القيصرية.

وقالت الطبيبة منار خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "المريضة، البالغة من العمر 20 عاماً، وصلت إلى صالة الولادة وهي في حملها الأول، وكانت تعاني من تسرّب في السائل الأمنيوسي، وظهر أن ماء الجنين كان أخضر اللون مع تباطؤ في دقات قلبه، ما استدعى إدخالها فوراً إلى صالة العمليات لإجراء ولادة قيصرية طارئة".

وأضافت أنه "خلال العملية، واجه الفريق الطبي نزيفاً حاداً هدد حياة المريضة، إلا أن الدكتورة منار تمكنت من السيطرة على الحالة عبر تطبيق إجراء (B-Lynch)، وهو أسلوب جراحي يُستخدم للحفاظ على الرحم ومنع استئصاله في حالات النزيف الشديد بعد الولادة".

وبحسب خالد، فإن "المريضة تلقت وحدتين من الدم و20 باك"، مشيرة إلى أن "الأم والطفل بصحة جيدة الآن، وتم بنجاح الحفاظ على رحم المريضة دون اللجوء إلى الاستئصال".