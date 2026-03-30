بعد إنذاره.. منع "أحمد عبد السادة" من الظهور الإعلامي لشهر

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، منع الظهور الإعلامي لـ"أحمد عبد السادة" في جميع وسائل الإعلام العراقية كافة لمدة 30 يوماً، وذلك بعد يوم من توجيهها الإنذار له.

وأرجعت الهيئة هذا القرار في وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، لتكرار مخالفته للائحة قواعد البث الإعلامي.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أصدرت أمس الأحد، إنذاراً بحق الإعلامي أحمد عبد السادة، داعية إياه إلى الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة وتجنب تكرار المخالفات مستقبلاً.