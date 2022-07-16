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بعد "نبي" ذي قار.. ما حقيقة ظهور "الحمزة" في الديوانية وتهديده المنطقة الخضراء؟

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-16T18:58:35+0000
بعد "نبي" ذي قار.. ما حقيقة ظهور "الحمزة" في الديوانية وتهديده المنطقة الخضراء؟

شفق نيوز/ علقت الإدارة المحلية لقضاء الدغارة في الديوانية، يوم السبت، على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظهور شخص يدعي أنه "الحمزة بن عبد المطلب" عم نبي الإسلام محمد بن عبدالله، وتهديده بالتوجه إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للاقتصاص من الفاسدين.

وقال قائمقام الدغارة، علاء الدين ظاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الشخص ليس من أبناء قضاء الدغارة، ولا من ساكني القضاء أصلا".

ورجح أنه "من شخصيات التشابيه التي تقام في تأدية بعض الشعائر في شهر محرم (مشاهد تمثيلية تحاكي معركة الطف)، ونشرت في بعض الصفحات تحت هذا العنوان بهدف الحصول على الاعجابات والمتابعات، نظرا لانتشار مثل هكذا الأمور مؤخرا بشكل واسع وسريع".

وأكد المسؤول المحلي، أن "ما نشرته مواقع التواصل بهذا الخصوص ننفيه ونستنكره، لأنه يحمل إساءة لشباب القضاء الواعي والمثقف"، لافتا إلى أن "هذه الأساليب يلجأ إليها أصحاب النفوس المريضة".

وتداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة مرفقة بالنص الآتي "الحمزة يظهر في الدغارة، شهد قضاء الدغارة في الديوانية ادعاء شخص بانه الحمزة الذي قُتل بمعركة "بدر" قبل 1400 عام، وانه سيتوجه الى المنطقة الخضراء ببغداد للقضاء على "الفاسدين".

يأتي ذلك بعد يومين من ادعاء شخص في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، أنه "نبي مرسل"، فيما أكدت عائلته أنه مصاب بمرض (التقلب المزاجي).

ويظهر بين فترة وأخرى أشخاص يدعون أنهم من الأنبياء أو الأئمة أو الأولياء والصالحين في العراق ومصر والسعودية وبلدان أخرى عبر مقاطع فيديوية يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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