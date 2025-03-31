بعد أنباء مقتل بلوغر في بغداد.. تأكيد أمني لنصف الحكاية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في شقق حي العدل ببغداد، وغير معروف إذا كانت تعود لبلوغر مشهورة، جرى تداول خبر مقتلها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبر مقتل بلوغر ضمن منطقة حي الجامعة، وبعد التدقيق والمتابعة مع الوكالات الامنية، أتضح أن الحادث جرى يوم أمس".

وأضاف "حيث تم العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة يتراوح عمرها بين 25 – 30 سنة، تعرضت للضرب على رأسها بآلة حادة أدت لوفاتها، داخل إحدى شقق حي العدل"، مبينا أن "لم يتبين اذا كانت الجثة عائدة للبلوغر المذكورة أو لا".

واكد أنه "لا توجد أي حالة سرقة، وتم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وانتشر خلال الساعات الماضية، في وسائل التواصل الاجتماعي، خبر يفيد بالعثور على جثة البلوغر شوق العنزي في بغداد بعد مقتلها وسرقة سيارتها نوع لاندكروز 2025.