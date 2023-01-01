بعد أنباء أمر اعتقالها.. ساجدة عبيد ترد: تم إنهاء اللبس

شفق نيوز / كشفت الفنانة العراقية سجودة مناع عودة التميمي الملقبة بـ"ساجدة عبيد"، يوم الأحد، حقيقة أمر إلقاء القبض الصادر بحقها.

وكتبت عبيد، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مرفقة وثيقة أمر القبض: "تم انهاء اللبس، ولا يوجد أمر اعتقال أو أي شيء من هذا القبيل، وأنا الآن في العاصمة المصرية القاهرة".

وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من وكالات الأنباء، وثيقة صادرة عن محكمة استئناف بغداد الرصافة، تضمنت أمر قبض بحق المطربة الريفية (ساجدة عبيد) وفق قانون حظر حزب البعث المنحل.