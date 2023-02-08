بعد "أم فهد" .. الحبس لمدة سنتين بحق "حسن صجمه"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنح الكرخ حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة اشهر بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة بـ (ام فهد) لقيامهما بنشر عدة افلام وفيديوهات تتضمن اقوال فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن "الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

يذكر أن "مجلس القضاء الاعلى سبق وان وجه محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، وأكد بتاريخ اليوم 8 /2 /2023 الاعمام على كافة المحاكم بخصوص هذا الموضوع بغية تحقيق الردع العام".

وكانت المحكمة ذاتها قد قضت، أمس الثلاثاء، بالحكم بالحبس لمدة 6 أشهر بحق البلوغر العراقية المدعوة "أم فهد".

و أفاد مصدر أمني مسؤول، مطلع شهر شباط الجاري، بإلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم نساء من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي جراء نشرهم محتويات سيئة تخالف الذوق والآداب العامة.

وأضاف المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية، مردفا بالقول إن من بينهم المعتقلين المدعو حسين صجمه، وام فهد، وعسل حسام.

وكان مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية العراقية، قد كشف نهاية العام 2022، عن تشكيل اللجنة القضائية العليا لمحاربة المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأبلغ المصدر آنذاك وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة القضائية أصدرت العديد من أوامر القاء القبض على أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (التيك توك)"، لافتا إلى أن "أوامر القبض صدرت بناءً على أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.