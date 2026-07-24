بعد موسم من "القحط".. وفرة المياه تعُيد زراعة "العنبر" في النجف (صور)

شفق نيوز- النجف

بعد موسمٍ شهد توقفاً شبه تام للزراعة بسبب الجفاف، أعادت وفرة المياه هذا العام الحياة إلى حقول الشلب في محافظة النجف، وسط مطالبات من الفلاحين بتوفير الدعم الحكومي لتخفيف أعباء الإنتاج.

وقال الفلاح أبو أمير العيساوي، من منطقة آل عيسى في قضاء الكوفة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه زرع هذا الموسم أكثر من 70 دونماً بمحصول الشلب من صنفي العنبر والياسمين، مبيناً أن وفرة المياه أسهمت في تحقيق موسم زراعي مميز مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن الموسم السابق شهد توقفه وإخوته عن زراعة الشلب بسبب شح المياه، إلا أن تحسن الإطلاقات المائية هذا العام أنعش الأراضي الزراعية وأعاد الأمل للفلاحين.

وأوضح العيساوي أن المزارعين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في ظل غياب الدعم الحكومي، إذ يتحملون تكاليف شراء البذور والأسمدة والمبيدات ومضخات المياه على نفقتهم الخاصة، رغم أهمية محصول الشلب للاقتصاد المحلي.

وأشار إلى امتلاكه أعمال أخرى، لكنه لا يستطيع التخلي عن زراعة الشلب، قائلاً إن لهذه الزراعة “طعماً خاصاً”، لارتباطها بالأرض والإرث الزراعي الذي اشتهرت به المنطقة.

وتُعد منطقة آل عيسى ومناطق اخرى في الكوفة من أبرز المناطق المنتجة لـ”رز العنبر”، المعروف بجودته العالية ورائحته المميزة، فيما يأمل المزارعون أن يستمر تحسن الواقع المائي وأن يحظى القطاع الزراعي بدعم يضمن استدامة هذا المحصول الاستراتيجي.